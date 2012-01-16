Кабмін звільнив заступника гендиректора «Укрзалізниці» Котяя
08:41, 16 січня 2012Транспорт/Звя'зок
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Кабінет міністрів звільнив Валерія КОТЯЯ з посади заступника генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту.
Як повідомляється в газеті «Урядовий кур’єр» (№7 від 14 січня 2012 року), В.КОТЯЯ звільнено у зв`язку з переходом на іншу роботу.
Довідка УНІАН. В.КОТЯЯ було призначено на посаду заступника гендиректора Держадміністрації залізничного транспорту 29 листопада 2010 року.
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