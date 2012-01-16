У ДТП загинув заступник начальника УБОЗ Житомирської області
08:41, 16 січня 2012Транспорт/Звя'зок
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У Житомирі в дорожньо-транспортній пригоді загинув заступник начальника УБОЗ УМВС України в Житомирській області Юрій Затилюк.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МВС в області.
За даними міліції, ДТП сталося 14 січня приблизно о 19.30 по вул. Якіра.
Попередньо встановлено, що у складних погодних умовах сталося зіткнення автомобіля «Шкода», яким керував загиблий, та «Тойоти», за кермом якої перебував 40-річний житель обласного центру.
Всі обставини трагедії наразі з’ясовуються.
***Ю.Затилюк (1967 року народження) з 2008 року обіймав посаду заступника начальника УБОЗ УМВС України в Житомирській області.
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