У ДТП загинув заступник начальника УБОЗ Житомирської області

У Житомирі в дорожньо-транспортній пригоді загинув заступник начальника УБОЗ УМВС України в Житомирській області Юрій Затилюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МВС в області.

За даними міліції, ДТП сталося 14 січня приблизно о 19.30 по вул. Якіра.

Попередньо встановлено, що у складних погодних умовах сталося зіткнення автомобіля «Шкода», яким керував загиблий, та «Тойоти», за кермом якої перебував 40-річний житель обласного центру.

Всі обставини трагедії наразі з’ясовуються.

***Ю.Затилюк (1967 року народження) з 2008 року обіймав посаду заступника начальника УБОЗ УМВС України в Житомирській області.