У неділю 27 з 35 українців, евакуйованих з Costa Concordia, повернулися на батьківщину

У неділю повернулися на батьківщину 27 з 35 громадян України, евакуйованих з судна Costa Concordia, що зазнав катастрофи біля італійського узбережжя.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар українського МЗС Олександр ДІКУСАРОВ.

«У аеропорту їх зустрічали представник МЗС, МНС, а також лікар і психолог, які були у разі потреби надати людям допомогу», - зауважив О.ДІКУСАРОВ.

За його словами, консули в Італії видали всім громадянам України свідоцтва про повернення в Україну, оскільки в них не було документів.

23 з 27 українців їдуть до Одеси, один - до Львова, два - до Сімферополя і один залишається в Києві. Троє з 35 осіб прийняли рішення продовжити відпочинок в Італії, решта 5 українців прибудуть на батьківщину у понедылок-вывторок.

Круїзний лайнер Costa Concordia, на борту якого перебували понад 4,2 тисяч осіб, зазнав катастрофи поблизу острова Джільо быля Тоскани. За словами капітана, судно напоролося на скелі, які не були вказані на навігаційній карті. В результаті події як мінімум три людни загинули, щонайменше 67 постраждали. За останніми даними, невідома доля 17 осіб.

«Сьогодні (у неділю - УНІАН) ми зустріли в аеропорту Бориспіль дві групи українців, у складі 27 осіб» - повідомив О.ДІКУСАРОВ.

Він зазначив, що за станом на неділю підтверджена інформація про 35 українців, які були евакуйовані з судна Costa Concordia.

«Ми маємо підтвердження точно по 35 громадянам, які були на борту цього лайнера. Ми цих людей бачили, поселили в готелях, оформили документи на повернення додому. Зараз проводиться робота нашими дипломатами, уточнюються списки наших громадян, які перебували на судні», - додав прес-секретар МЗС України.