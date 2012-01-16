Завершився 9-й етап "Дакар-2012", українська команда на 26-й позиції

Завершився 9-й етап Дакара-2012, маршрут якого пролягав по пустелі між узбережжям Тихого океану і Андами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі української команди SIXT UKRAINE, довжина спецділянки становила 577 км і це була найдовша спецділянка перегонів із зовсім коротким ліазоном всього в 9 км.

Команда SIXT UKRAINE з самого початку набирала темп і до кінця етапу на 9-ту, передостанню крапку, українські гонщики прийшли 25-ми. «І раптом, коли всі чекали вже команду на фініші, вона не прийшла. Півгодини, година, а команди все немає. І ось 37-ми наші таки дісталися фінішу. У загальному заліку команда міцно зачепилася на 26-ій позиції», - зазначили в прес-службі команди.

Лідер команди Вадим НЕСТЕРЧУК 9-тим етапом залишився не дуже задоволений. Команда двічі з вини екіпажа потрапляла в неприємні ситуації, які цілком могли завершити участь команди в ралі-марафоні Дакар-2012. Автомобіль двічі падав з обривів заввишки 1,5 і 3 метри, а також потрапив на трамплін, після якого починалися технічні проблеми.

«Після трампліну ми зупинилися перевірити чи все гаразд з автомобілем – і побачили, що відламався наконечник рульової тяги і піввісь. Наконечник ми змогли змінити, а ось піввісь вимушені були просто зняти і викинути, тому що вона могла зруйнувати праву підвіску. Ми змогли їхати тільки на задньому приводі, а попереду ще 40 км пісками. Це було складно, ми зупинялися і спускали колеса. На жаль, до середини етапу ми виграли 15 хв, а втратили близько 1,5 години. Але завтра, сподіваємося, що відіграємося» - повідомив В.НЕСТЕРЧУК.

Переможцем в класі позашляховиків став Роббі ГОРДОН, який, захопивши лідерство після другої контрольної крапки, упевнено завершив цей етап. Другим прийшов Стефан ПЕТРАНСЕЛЬ, який раз у раз переслідував «Хаммер» американця в півхвилинному інтервалі, але обійти Р.ГОРДОНА досвідченому французові так і не вдалося, і в результаті розрив збільшився на 1 хвилину 38 секунд. Третім прийшов іспанець Нані РОМУ. У загальному заліку С.ПЕТРАНСЕЛЬ зберіг за собою першу позицію, друга – у Р.ГОРДОНА, третя – у поляка Кшиштофа ХОЛОВШИЦЯ.

Завершив свою участь у перегонах минулорічний переможець Нассер аль-АТТІЯ. Нинішній ралі-марафон для катарця виявився зі змінним успіхом, але боротьбу з постійними несправностями автомобіля таки було програно. Сьогодні вже на другій точці Нассер прогнав швидше за всіх, показавши кращий результат, але чергова проблема з автомобілем на 174-му кілометрі змусила його зупинитися.

У класі мотоциклів першим фінішував Сиріл ДЕПРЕ, залишивши позаду переможця минулого етапу, іспанця Марко КОМА. Третій – Хоан Барреда БОРТ. У загальному заліку С.ДЕПРЕ повернув собі перше місце і на дві з половиною хвилини випереджає М.КОМА. Аргентинець Хелдер РОДРІГЕС упевнено тримає третю позицію.

«У заліку квадроциклів балом правлять брати ПАТРОНЕЛЛІ, розрив між якими на фініші 9-го етапу склав трохи більше 1 хвилини, з відставанням від лідера в 28,34 хв третім прийшов поляк Рафал СОНІК. Вдале проходження цього етапу дозволило Алехандро закріпити свої позиції в загальному заліку, а Маркосу обігнати аргентинця Маффєї і піднятися на другу сходинку», – зазначили в прес-службі.

Серед вантажівок перемогу на етапі здобув італієць Міккі БІАСОН, з 20-секундним відставанням другим на фініші прибув Ханс СТЕЙСІ, голландець де РОЙ став третім, програвши всього 54 секунди лідерові.

Завершив свій виступ один із претендентів на перемогу чех ЛОПРАЙС, вантажівка якого потрапила в аварію на 374 км. Всіх членів 501-го екіпажу вертольотом доставлено в бівуак. На щастя серйозних травм ніхто не одержав. У загальному заліку перше місце тримає де РОЙ, а сходження з дистанції ЛОПРАЙСА дозволило Хансу СТЕЙСІ піднятися на друге місце, третій – екіпаж 533 на чолі з Артуром АРДАВІЧУСОМ на КАМазі. Екіпаж Марко П`ЯНА завершив етап на 36-му місці, а в абсолюті посідає 32-у позицію.