"Вантаж" відповідальності переклали з відправників на перевізників

З 17 січня 2012 року набуває чинності закон про гуманізацію відповідальності за економічні злочини, яким вносяться зміни до Митного кодексу (статті 325), зокрема стосовно міжнародних автоперевезень. Митники запевняють, що нововведення істотно спростять перевізникам життя. Останні стверджують протилежне, акцентуючи увагу на тому, що перевізників фактично роблять крайніми, знімаючи з відправника і перекидаючи на них всю відповідальність за проколи в документах. Так, за неправильно оформлені відправником вантажу документи у них тепер конфісковуватимуть транспортні засоби і накладатимуть непомірні штрафи. Перевізники погрожують страйком.

Як відзначив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників України (АсМАП) Юрій Кучинський, «з 17 січня набуває чинності редакція статті, яка передбачає за надання митних документів (які супроводжують вантаж – ред.), що містять неправдиву інформацію, конфіскацію транспортного засобу, конфіскацію вантажу і штрафи у розмірі 100% вартості вантажу. При цьому відповідальність покладається на того, хто подає документи – на перевізника, хоча їх складанням займається відправник».

Він також зауважив, що закон не роз`яснює, що саме у разі перевезень вважати «неправдивою інформацією» – «у документах може бути вказано, що перевозяться чоловічі черевики, але не вказано, що вони зі шнурками, а це дасть можливість трактувати інформацію як неправдиву».

За словами Ю.Кучинського, зміни до Митного кодексу суперечать міжнародним нормативам і конвенціям, до яких приєдналася Україна і які регламентують відповідальність перевізників тільки за кількість місць, їх маркування і упакування.

***Закон №4025 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про гуманізацію відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)» передбачає санкції у вигляді штрафу за скоєння злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі. Штраф може бути замінений судом іншим покаранням тільки у разі його несплати у строк, передбачений судовим рішенням.

Як повідомив секретар Ради АсМАП Сергій Чалий, на сьогодні створено страйковий комітет, який ухвалюватиме рішення про проведення страйку «після першого ж прецеденту, який буде створений митницею, з вилучення транспортного засобу з можливою його подальшою конфіскацією».

При цьому він відзначив, що транзитний статус дає Україні більш ніж 520 тис. іноземних перевізників на рік, кожний з яких залишає в Україні не менш як 100 євро. «Зміни до Митного кодексу змусять їх шукати інші маршрути, оминаючи Україну. Збитки від втрати транзитного статусу будуть величезними», – наголошує С.Чалий.

За словами голови Центрального комітету профспілок працівників транспорту і дорожнього господарства Олега Хмарного, ця норма закону про гуманізацію може призвести до згортання бізнесу міжнародних перевезень і втрати Україною статусу транзитної держави. «Трудові колективи вимагають від державних мужів зібратися і вжити заходів, щоб галузь не постраждала», – сказав він.

Митники, своєю чергою, запевняють, що такий нюанс, як конфіскація – виключно технічне недопрацювання, яке можна буде усунути протягом 2-3 найближчих місяців. Звичайно, якщо виявиться, що воно справді створює проблеми для перевізників.

«Очевидно, під час підготовки законопроекту виникли деякі технічні розбіжності і нестиковки, – пояснює директор організаційно-розпорядного департаменту, член колегії Державної митної служби України Віктор Бондар. – Ми вивчимо питання, спільно з профільним комітетом Верховної Ради і Мінфіном знайдемо спосіб усунути недопрацювання протягом одного-трьох місяців».

За словами В.Бондаря, щоб розібратися, чи існує проблема, митниця візьме на контроль складання протоколів, буде їх уважно вивчати і шукати винних серед відправників і одержувачів, а не серед перевізників. Він упевнений, що для митниці це буде не так складно, а для перевізників – не критично.

За даними Держмитслужби, на підставі статті 352 Митного кодексу в 2010 році митною службою було складено 5 тис. протоколів, у 2011 році - 1,5 тис. протоколів, з них стосовно перевізників – лише 116, або один протокол на три дні. При цьому за передбачені цією статтею порушення митники у 2010 році конфіскували 19 вантажних автомобілів, а в 2011 році – тільки 9.

«Ми поставимо питання на особливий контроль, і наш департамент зможе нормально з`ясувати всі обставини і не допустити ситуацію, коли протокол буде складений необ`єктивно», – обіцяє В.Бондар. За його словами, поки митники вестимуть розслідування, транспортний засіб буде затриманий, але «не стоятиме довго».

Начальник департаменту боротьби з контрабандою Держмитслужби Олександр Попивняк уточнює, що ця міра діятиме близько тижня: «Ми всі протоколи, які стосуються цієї статті, візьмемо на персональний контроль. Наш департамент контролюватиме правильність складання протоколу, як правило, це займає 3-5 днів».

Тим часом керуючий партнер ТОВ «Юридична контора Спектор» Володимир Гаріпов наголошує, що зміни до Митного кодексу відчутно збільшують відповідальність саме перевізників, ігноруючи їхні права. «Законодавцеві слід чітко прописати процедуру визначення факту порушення за цією статтею, а також можливості осіб, що притягуються до відповідальності, ефективно та надійно захищати свої права та інтереси в місцевих судах, що ні в законі, ні в Кодексі не беруться до уваги», - наголошує юрист.

Водночас перевізники вважають, що протоколи за «неправдиві» дані, якими може бути визнана будь-яка інформація, застосовуватимуться вибірково. «У новій редакції Митного кодексу розмито поняття «неправдиві дані» - колір, ціна, номенклатурний код або щось інше, – каже генеральний директор компанії «Васт-Транс» Валерій Черненко. – Під цю статтю можна буде підвести будь-яку компанію. Я упевнений, що з 17 січня буде складено список білих компаній, яким буде дозволено працювати, і чорних, які через місяць-два будуть змушені піти з ринку».

Санкції, якими загрожує нова редакція Митного кодексу, справді дуже жорсткі, оскільки передбачають не лише конфіскацію товару і штраф у розмірі 100% його вартості (за підрахунками перевізників, у середньому фура в міжнародному рейсі везе товар не менш ніж на 1 млн. грн.). Головне – конфіскація автомобіля, який є для перевізника основним засобом виробництва. А простій фури обходиться у декілька тисяч євро на добу. В.Гаріпов відзначає, що «термін 15 днів, передбачений для ухвалення рішення судом щодо встановлення факту порушення, є згубним для господарської діяльності більшості перевізників».

Як заявили в АсМАП, приводом для «радикальних заходів» – страйку – стане вилучення транспортного засобу, тобто його затримання. Іншими словами, із завтрашнього дня прецедент можливий.

Анна Левченко (УНІАН)