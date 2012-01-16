В Україні аварійність на транспорті у 2011 році знизилася на 3% - до 1277 ДТП

Протягом 2011 року в транспортній галузі України, за оперативними даними, сталося 1277 аварійних подій - на 2,7% менше, ніж у 2010 році.

Як повідомляє УНІАН Міністерство інфраструктури України, кількість загиблих під час аварійних ситуацій у 2011 році знизилася на 54% порівняно з 2010 роком — до 45 осіб.

Зокрема, кількість аварійних подій на морському і річковому транспорті у 2011 році в цілому знизилася на 21% порівняно з 2010 роком. На морському транспорті зниження аварійності становить 33,3%. На річковому транспорті у 2011 році сталося дві аварійні події (одна катастрофа і одна серйозна аварія), у 2010 році - чотири.

На авіаційному транспорті у 2011 році аварійність знизилася на 8,3%.

На залізниці кількість аварійних подій загалом знизилася на 6,4% - до 766 транспортних подій. При цьому кількість ДТП на залізничних переїздах у 2011 році знизилася на 20,8% порівняно з 2010 роком — до 80 випадків.

Крім того, Мініфраструктури повідомляє, що при перевезенні небезпечних вантажів авіаційним, морським і річковим транспортом у 2011 році не було жодної аварійної події.

Водночас у 2011 році на автомобільному транспорті загального користування з вини водіїв-суб`єктів господарювання, що мають ліцензії, кількість ДТП збільшилася на 4,3% - до 217 ДТП, зокрема з вини водіїв автобусів сталася 191 ДТП, з вини водіїв вантажних автомобілів при перевезенні небезпечних вантажів - 9 ДТП, з вини водіїв таксі - 17 ДТП.