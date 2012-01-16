В Україні за 2011 рік продаж нових легкових автомобілів зріс на 22,4% – до 207,5 тис. штук

Продаж нових легкових автомобілів в Україні у 2011 році зріс на 22,4%, порівняно з 2010 роком, - до 207,453 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

За даними Асоціації, продаж нових автобусів в Україні в 2011 році збільшився на 34,8%, порівняно з 2010 роком, до 3,640 тис. штук.

Також у повідомленні сказано, що продаж нових комерційних автомобілів в Україні у 2011 році збільшилися на 4,9%, порівняно з 2010 роком, до 19,797 тис. штук.

Лідерами продажу серед легкових автомобілів стали бренди: ВАЗ (28,4 тис. штук), Hyundai (21,8 тис. штук), ЗАЗ (19,5 тис. штук), Toyota (12,9 тис. штук) і Renault (11,5 тис. штук).

Нагадаємо, за даними Асоціації «УкрАвтоПром», у 2010 році ринок нових легкових автомобілів в Україні становив 169,540 тис. штук, автобусів – 2,701 тис. штук, комерційних автомобілів – 18,868 тис. штук.