«Дніпровагонмаш» у 2011 році збільшив виробництво на 48,5%

ПАТ «Дніпровагонмаш» (Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) за підсумками 2011 року збільшило виробництво відносно 2010 року на 48,5% - до 6944 магістральних вагонів.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні економіки Дніпродзержинської міськради.

У грудні 2011 р. завод провів 638 одиниць продукції, що в 6,1 раза перевищує показник листопада минулого року.

За інформацією Дніпродзержинської міськради, за 9 місяців 2011 р. випуск вагонів підприємством становив 600-700 одиниць щомісячно. У жовтні «Дніпровагонмаш» скоротив виробництво щодо вересня на 38,6% -до 430 вагонів. У листопаді щодо жовтня обсяги зменшилися на 75,6% - до 105 вагонів.

Спад виробництва за цей період був зумовлений проблемами з постачаннями комплектуючих для випуску продукції.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпровагонмаш» спеціалізується на проектуванні і виробництві вантажних, магістральних і промислових вагонів. У 2010 р. завод наростив реалізацію в 5,3 раза відносно 2009 р. - до 4637 вагонів.

2010 р. підприємство завершило з чистим прибутком 314,041 млн. грн. У 2009 р. завод одержав чистий збиток у сумі 137,168 млн. грн.

Основними замовниками продукції «Дніпровагонмашу» є російські оператори залізничного транспорту.