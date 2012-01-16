У Полтаві проїзд в громадському транспорті підвищать на 25 коп.
У Полтаві проїзд в автобусах і маршрутках планують підвищити на 25 коп.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив мер міста Олександр МАМАЙ.
За його словами, влада міста отримали лист з Мінфіну України, де вказується, що в Полтаві проїзд в тролейбусах має коштувати 1 грн. 25 коп., а в автобусах і маршрутках - 1 грн. 75 коп.
Одночасно мер заявив, що конкретної дати, коли введуть нові тарифи, він не знає.
«Ми будемо триматися якомога довше, щоб не піднімати ці тарифи», - зазначив О.МАМАЙ.
Водночас, мер ініціює виділення пільговикам адресної допомоги.
«Ми будемо виділяти їм 30-40 грн. щомісяця. І нехай приймають рішення: вони витратять їх на проїзд, або покладуть у кишеню. Тому що ми щороку змушені були витрачати з міського бюджету 10 млн. грн. на перевезення пільговиків. А так ми орієнтовно 7 млн. пустимо на цільовий розподіл», - сказав О.МАМАЙ.
Нагадаємо, сьогодні проїзд у тролейбусах Полтави коштує 1 грн. 25 коп., а в більшості автобусів і маршруток - 1 грн. 50 коп.