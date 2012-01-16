Тарифи на вантажні перевезення залишаються нижче ринкових — «Укрзалізниця»

Тарифи на вантажні залізничні перевезення у вантажних вагонах державних підприємств «Укрзалізниці» залишаються значно нижче ринкових.

Про це йдеться у повідомленні Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на заступника генерального директора Петра НАУМЕНКА.

Також «Укрзалізниця» повідомляє про роботу щодо зміни методики розрахунку тарифів на вантажні залізничні перевезення.

Зокрема, до тарифу включатиметься плата за повернення порожнього вагону.

«Додається плата за повернення порожнього вагону. Раніше порожній пробіг повністю компенсувала «Укрзалізниця». Тепер ситуація зміниться. Такі умови стимулюватимуть вантажовідправників, а логістика має бути організована так, щоб максимально зменшився порожній пробіг і ефективно використовувався наявний пересувний склад», - цитує П.НАУМЕНКА прес-служба «Укрзалізниці».

У повідомленні також наголошується, що зміни методики розрахунку тарифів на вантажні перевезення зумовлені зміною статусу вантажного рухомого складу з «інвентарного» на «власний» з передачею вантажних вагонів на баланс підлеглих «Укрзалізниці» державних підприємств.

Також «Укрзалізниця» відзначає, що згідно з Угодою про спільне користування вагонами інвентарного парку за кордоном українські вантажні вагони завдяки низькому тарифу експлуатуються іншими державами. Водночас плата за використання вагонів не компенсує витрати на їх ремонт і утримання після повернення до України.

Довідка УНІАН. Реорганізація вантажних перевезень передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів буде передано на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагону» перебуватимуть окатишевози.

Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. одиниць, з них у неробочому стані перебувають приблизно 10,5 тис. од. Близько 7 тис. од. вантажного рухомого складу знаходяться на території країн СНД. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.