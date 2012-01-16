Воєнізована охорона УЗ в 2011 році розкрила і попередила 1560 крадіжок

Співробітники оперативних груп воєнізованої охорони «Укрзалізниці» в 2011 році розкрили і попередили 1560 крадіжок на суму 2,838 млн. грн.

Як повідомила УНІАН «Укрзалізниця», зокрема, на Придніпровській залізниці було розкрито і попереджено 586 крадіжок, на Донецькій залізниці - 343, на Львівській -270.

Під час проведених оперативних заходів до правоохоронних органів передано 1 тис. 951 затриманого.

Також працівники воєнізованої охорони під час оперативно-профілактичних заходів на об`єктах залізниць затримали 10 тис. 594 чол., зокрема за ходіння коліями в невстановленому місці – 10 тис. 523 чол., за незаконний проїзд у вантажних поїздах - 38 чол., за зривання пломб тощо - 33 чол.

До адміністративної відповідальності притягнуто 8 тис. 717 громадян, загальна сума штрафів становить 301,7 тис. грн.