Зміна статусу вантажних вагонів дасть змогу ефективніше використовувати їх — УЗ

Зміна статусу вантажних вагонів з «інвентарного» на «власний» дасть змогу ефективніше використовувати вантажні вагони в економіці України.

Про це повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Після зміни статусу українського вантажного рухомого складу з інвентарного на власний ніхто не зможе брати вивантажений вагон для подальшого використання без нашої згоди. Ми зможемо скоординувати свою діяльність на зовнішніх ринках з перевізниками і залізничними адміністраціями так, щоб вагон вантажився і повертався. У разі відсутності навантаження, вагон повертатиметься в порожньому стані для задоволення потреб внутрішнього ринку», - цитує прес-служба «Укрзалізниці» директора держпідприємства «Український транспортно-логістичний центр» Владимира ІВАЩУКА.

За словами В. ІВАЩУКА, тарифи на «власні» вантажні залізничні перевезення в українських вагонах будуть значно нижчі, ніж у вагонах російських транспортних компаній (ПГК, ВГК), проте вищі, ніж у вагонах із статусом «інвентарний», «але значно дешевші за вагони інших власників».

«На цих умовах виконувати ремонт і утримувати парк у технічно справному стані стане легше», - зазначив В. ІВАЩУК.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» створила держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (ДП УТЛЦ), яке має намір об`єднати всіх українських власників вантажних піввагонів під єдиним управлінням.

Планується, що УТЛЦ створить спільний пул, до якого увійдуть вагони наявних і нових операторських компаній, а також пересувний склад приватних операторів. Цим єдиним парком керуватимуть з єдиного диспетчерського центру.

Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів, з них у неробочому стані перебувають приблизно 10,5 тис. од. Близько 7 тис. од. вантажного рухомого складу перебуває на території країн СНД. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.