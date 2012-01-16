Аеропорт "Харків" ввів новий перон для літаків

Міжнародний аеропорт «Харків» ввів в експлуатацію новий перон, який розрахований на 21 стоянку для всіх типів середньомагістральних повітряних суден (наприклад Boeing 737 і Airbus A-320).

Як повідомляє прес-служба аеропорту, перон є елементом аеродромного комплексу і буде використаний в якості місця «паркування» та обслуговування літаків у терміналів аеропорту.

«Завдяки використанню нового перону ми зможемо істотно прискорити обслуговування повітряних суден, що підвищить привабливість нашого аеропорту для перевізників і залучить нові авіакомпанії", - зазначив генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (оператор Міжнародного аеропорту «Харків») Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО.

Першим повітряним судном на новому пероні, став Fokker-100 авіакомпанії «Австрійські Авіалінії», рейс OS 752 Відень-Харків.

Довідка УНІАН. Реконструкцію Міжнародного аеропорту «Харків» в рамках підготовки інфраструктури Харкова до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 року виконує група компаній DCH бізнесмена Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в проект складає 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської вежі), - 191,3 млн. дол.

Реконструкція аеропорту почалася з квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.