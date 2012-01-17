Залізниці України в 2011 р. збільшили перевезення вантажів на 8,2%

Залізниці України в січні-грудні 2011 року збільшили перевезення вантажів на 8,2%, порівняно з 2010 роком - до 468,1 млн. тонн, зокрема відправка вантажів зросла на 8,6%.

Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат) України, на залізничному транспорті в 2011 році відправка хімічних і мінеральних добрив збільшилася на 41,2%, будівельних матеріалів - на 17,1%, зерна і продуктів помелу - на 16,6%, чорних металів - на 8,4%, коксу - на 7,9%, лісових вантажів - на 6,6%, кам`яного вугілля - на 6,3%, залізної та марганцевої руди - на 6,1%, цементу - на 4,8%, брухту чорних металів - на 4,2%. Водночас, відправка нафти й нафтопродуктів залізничним транспортом знизилася в 2011 році, порівняно з 2010 роком на 5%.

Крім того, Держстат повідомляє, що відправка вантажів на Південно-західній залізниці виросла на 19,2%, на Одеській - на 13,3%, Львівській - на 12,3%, Донецькій - на 7,5%, Південній - на 6,9%, Придніпровській залізниці - на 5,7%.

Також Держстат повідомляє, що вантажооборот залізничного транспорту в 2011 році зріс на 11,7% - до 243,556 млрд. т/км.

Зокрема, вантажооборот Одеської залізниці зріс на 16,4%, Придніпровської - на 14,4%, Львівської - на 12,2%, Донецької - на 9,7%, Південно-Західної - на 7,8%, Південної - на 0,6%.

Довідка УНІАН. За 2010 р. перевезення вантажів залізницями, порівняно з 2009 р. зросли на 10,5% - до 432,5 млн. тонн, у т.ч. відправлення вантажів - на 11,1%.

Всього у 2010 році підприємства транспорту України перевезли 755,3 млн. тонн вантажів - на 8,5% більше, ніж за 2009 р.

За підсумками 2011 року транспортні підприємства України збільшили перевезення вантажів на 7,4% - до 811,7 млн. тонн.