Збитки Придніпровської залізниці від пошкодження вагонів зросли на 56%

Загальні збитки Придніпровської залізниці від пошкодження вагонів, зокрема за рахунок ремонту, простою в неробочому стані і непродуктивного їх використання, за 2011 р. зросли відносно 2010 р. на 56% - до 5,566 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.

У 2011 р. користувачі пошкодили 1238 вантажних вагонів на суму 4,816 млн. грн.

99% вагонов пошкоджено на промислових підприємствах і в портах. Зокрема, на меткомбінате «Арселор Міттал Кривий Рог» пошкоджено 358 вагонів, Дніпровському меткомбінате ім. Дзержинського - 67 вагонів, «Інтерпайп НТЗ» - 64 вагони, «Баглейкоксі» - 28 вагонів, Вільногорському гірничо-металургійному комбінаті - 25 вагонів. У Керченському, Бердянському і Феодосійському морських портах пошкоджено 161 вантажний вагон.

Станом на 1 січня 2012 р. користувачі рухомого складу компенсували ПЗ 4,506 млн. грн. - 94% від заподіяних магістралі збитків.

Також ПЗ в судовому порядку відшкодовано 900 тис. грн. збитку з боку Красноперекопського содового заводу, на під`їзних шляхах якого з 2009 р. простоювали два пошкоджені вантажні вагони дороги. У 2009 р. підприємство відмовилося добровільно відшкодувати 2 тис. грн. за пошкодження вказаних вагонів.