У Вінниці з 23 лютого запрацює нова схема громадського транспорту

У Вінниці з 23 лютого запрацює нова схема організації руху громадського транспорту.

Як повідомляє департамент у справах ЗМІ і зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради, згідно з цією схемою трамваї і тролейбуси курсуватимуть за новим графіком, а час їх роботи починатиметься в 5:30 і закінчуватиметься в 24:00.

Суть нового підходу також полягає в тому, що маршрутні таксі тепер будуть інтегровані в єдину систему організації пасажирських перевезень не як альтернатива автобусам, тролейбусам, трамваям, а як додатковий вид транспорту. Це знайде віддзеркалення і в тому, що маршрутні таксі відтепер будуть відмічені номером з буквою «А» або «Б». Ті маршрути, де сьогодні вони дублюють один одного, буде скорочено; відповідно, зменшиться і чисельність маршрутних таксі на дорогах міста.

Для того щоб забезпечити єдину координацію роботи різних видів транспорту, Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління (ТТУ) укладає з перевізникам угоди про спільну діяльність, і вже близько 200 перевізників подали заявки на укладення таких договорів. ТТУ у свою чергу забезпечуватиме контроль стану транспортних засобів, медичне обстеження водіїв перед виходом на маршрут, контроль за дотриманням графіка і якості обслуговування, надаватиме інші послуги перевізникам.

Водночас на маршрутах збільшиться кількість тролейбусів і трамваїв (їх сьогодні виходить на лінію лише 60%), зросте їх експлуатаційна швидкість і точність дотримання графіків - сьогодні тролейбуси і автобуси втрачають багато часу через ті затори, які створюють маршрутні таксі на зупинках.

Мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН впевнений, що введення нової схеми – це необхідний крок на шляху створення у місті сучасної якісної системи організації пасажирьских перевезень громадським транспортом.

За його словами, «створення єдиної мережі перевезень також дає можливість почати роботу із впровадження різних варіантів єдиного електронного квитка на всі види транспорту, а також онлайн-інформування про графіку руху транспорту через електронні табло на зупинках - так, як це працює в європейських містах».

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року виконавчий комітет Вінницької міської ради затвердив нову схему руху маршрутних таксі.