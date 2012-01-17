Підприємства транспорту в 2011 році збільшили вантажоперевезення на 7,4%

У 2011 році підприємствами транспорту України перевезено 811,7 млн. тонн вантажів, що на 7,47% більше, ніж за 2010 р.

Як повідомляє Державна служба статистики, вантажообіг транспорту в січні-грудні виріс на 5,7% - до 426,4 млрд. т/км.

Перевезення вантажів на залізничному транспорті за 2011 рік виросло на 8,2%, зокрема відправка вантажів виросла на 8,6%. Зокрема, на Південно-Західній залізниці відправка вантажів виросла на 19,2%, на Одеській — на 13,3%, Львівській — на 12,3%, Донецькій — на 7,5%, Південній — на 6,9%, Придніпровській залізниці — на 5,7%.

Вантажообіг залізничного транспорту в 2011 році виріс на 5,7% - до 243,556 млрд. т/км

Автотранспортні підприємства в січні-грудні 2011 р. збільшили перевезення вантажів на 12,6% у порівнянні з 2010 роком — до 178,3 млн. тонн.

Вантажообіг автомобільного транспорту в 2011 році знизився на 0,9% - до 38,4 млрд. т/км.

Трубопровідний транспорт України в 2011 році збільшив транспортування вантажів на 1% - до 155 млн. тонн. Зокрема, перекачування газу збільшилося на 4,7%, аміаку — на 19%, транзит газу виріс на 5,7%, аміаку — на 20,4%. В той же час перекачування нафти по магістральних трубопроводах в 2011 році скоротилося на 15,4%, транзит нафти скоротився на 11,8%.

Вантажообіг трубопровідного транспорту в 2011 році знизився на 0,4% - до 136,7 млрд. т/км.

Авіаційні підприємства України перевезли в 2011 році 90,3 тис. тонн вантажів — на 2,8% більше, ніж роком раніше.

Вантажообіг авіаційного транспорту в 2011 році знизився на 3,2% - до 366,8 млн. т/км.

Підприємства водного транспорту в 2011 році понизили перевезення вантажів на 10,7% - до 9,9 млн. тонн.

Вантажообіг водного транспорту України в 2011 році знизився на 18,2% у порівнянні з 2010 роком — до 7,365 млрд. т/км.

Довідка УНІАН. За підсумками 2010 року підприємства транспорту України перевезли 755,3 млн. тонн вантажів, що на 8,5% більше, ніж за 2009 р. Вантажообіг в 2010 році виріс на 6,4% - до 404,6 млрд. т/км.

За 2010 рік вантажообіг залізничного транспорту збільшився на 11,1%, річкового транспорту - на 41,2%, автомобільного - на 13,8%, авіаційного - а 7,8%. Водночас у 2010 році вантажообіг зменшився на морському транспорті на 1,4%, на трубопровідному – на 2,4%.