Автотранспорт збільшив вантажоперевезення на 12,6%, пасажироперевезення зменшив на 3,3%

Підприємства автомобільного транспорту України, з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями, в січні-грудні 2011 року збільшили перевезення вантажів на 12,6% - до 178,3 млн. тонн.

Як повідомляє Державна служба статистики України, вантажообіг автомобільного транспорту в 2011 році знизився на 0,9% у порівнянні з 2010 роком - до 38,439 млрд. т/км.

Крім того, Держстат повідомляє, що пасажирські перевезення автомобільним транспортом у 2011 році скоротилися на 3,3% у порівнянні з 2010 роком - до 3,6 млрд. пасажирів. Пасажирообіг автотранспорту знизився на 2,3% - до 51,396 млн. пас./км.

При цьому перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців знизилися на 8,6%.

Довідка УНІАН. За підсумками 2010 року підприємства автотранспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезли 158,2 млн. тонн вантажів - на 12,8% більше, ніж за 2009 р., вантажообіг автопідприємств виріс на 13,8% - до 38,7 млрд. т/км.

За підсумками 2011 року транспортні підприємства України збільшили перевезення вантажів на 7,4% - до 811,7 млн. тонн, перевезення пасажирів виросли на 1,9% - до 7 млрд. пасажирів.