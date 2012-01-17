Авіакомпанія Finnair з березня припиняє польоти до України

Фінська авіакомпанія Finnair з 11 березня припинить рейси до Києва через їх збитковість.

Про це мовиться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, також Finnair з 1 березня 2012 року припинить польоти до Штутгарта (Німеччина) і Каїяні (Фінляндія).

«Ці маршрути були збитковими вже протягом достатньо тривалого часу навіть при нашій новій привабливій моделі ціноутворення», - відзначає віце-президент з глобального продажу Петрі ШААФ.

Довідка УНІАН. Finnair - найбільша фінська авіакомпанія.

Finnair відкрила рейси до Києва з Хельсінкі з 2006 року і здійснювала їх з міжнародного аеропорту «Бориспіль».