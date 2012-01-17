УЗ просить зернотрейдерів планомірно використовувати вантажні вагони

Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця) просить зернотрейдерів планомірно організовувати роботу щодо використання вантажних вагонів-зерновозів для запобігання дефіциту і виконання зобов`язань з поставок зерна.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", розміщеному на сайті відомства.

«Укрзалізниця просить зернотрейдерів планомірно організовувати роботу щодо використання зерновозів, оскільки останніми роками склалася негативна тенденція, за якої в першій декаді місяця заявки на вагони становлять 500-600 одиниць на добу, а в другій половині місяця зернотрейдери вимагають зерновозів втричі більше», - говориться в повідомленні.

Відомство також відзначає, що «компанії своєчасно не надають плани з вантаження зерна», у зв`язку з чим "Укрзалізниці" досить складно рівномірно використовувати наявний парк зерновозів (близько 11,5 тис. одиниць), щоб повністю задовольнити заявки на перевезення".

«У святкові дні та вихідні обсяги завантаження різко зменшуються до 50%. До того ж часто зерновози понад норму простоюють в портах в очікуванні вивантаження на судно», - говориться в повідомленні “Укрзалізниці”.

За даними відомства, з початку 2012 року (за 16 днів січня) завантажено 11,985 тис. вагонів зерна. Зокрема, на експорт у напрямі портів завантажено 10,168 тис. вагонів (670,7 тис. тонн), а на внутрішній ринок — 1,817 тис. вагонів (105,9 тис. тонн).

Середнє щодобове завантаження становить 779 вагонів на добу, що перевищує торішній показник за відповідний період майже втричі.

Нагадаємо, що 16 січня Українська зернова асоціація заявила, що "Укрзалізниця" не виконує заявки з надання зерновозів, що гальмує темпи експорту зерна.