Вартість залізничних квитків у міжнародному сполученні не зміниться

Вартість залізничних квитків у міжнародному сполученні не зросте, повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця).

"Укрзалізниця" зазначає, що з 22 грудня 2011 року набув чинності наказ Міністерства інфраструктури України про внесення змін до тарифів на перевезення пасажирів, багажу й вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні, яким із 6 січня 2012 року залізничний тариф у сполученні з державами СНД і країнами Балтії підвищується на 20%.

Проте з цієї ж дати набувають чинності зміни до Податкового кодексу України, згідно з якими цей вид перевезень оподатковується за нульовою ставкою, тому вартість квитків не зміниться.

«Для пасажирів вартість квитка на проїзд у міжнародному сполученні залишається незмінною, оскільки з цієї ж дати відповідно до Податкового кодексу України цей вид перевезень оподатковується за нульовою ставкою. Раніше ПДВ на проїзд залізничним транспортом у міжнародному сполученні становив 20%», - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

За інформацією відомства, до набуття чинності наказу вартість квитка в купейному вагоні поїзда № 6 Київ - Москва (без комісійного збору) становила 931,94 грн., після набуття чинності наказу квиток на цю ж дату коштує 928,32 грн.

«Зменшення вартості викликане зміною курсу гривні до швейцарського франка, оскільки згідно з наказом тарифи затверджено в тарифній валюті - швейцарському франку», - повідомляє "Укрзалізниця".