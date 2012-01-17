"Укрзалізниця" спростовує інформацію про преференції в отриманні зерновозів

Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця) спростовує інформацію про надання преференцій на отримання зерновозів компанії «Хліб Інвестбуд».

Про це йдеться в переданій агентству УНІАН заяві "Укрзалізниці".

«Поширена в ЗМІ інформація про те, що "Укрзалізниця" надає преференції на отримання зерновозів компанії "Хліб Інвестбуд", не відповідає дійсності», - йдеться в заяві відомства.

За інформацією заступника начальника головного управління перевезень "Укрзалізниці" Петра ЛИМАРЧУКА, зокрема, в грудні 2011 року щодоби "Укрзалізниця" навантажувала 1,026 тис. вагонів зерна, при цьому "Хліб Інвестбуду" надавалося 133 вагони, або близько 15% від загальних обсягів "Укрзалізниці".

Крім того, відомство відзначає некоректне трактування змісту оперативного наказу № 35 від 2 грудня.

«Це не означає, що вагони надавалися лише одній компанії в обхід інших. В окремі дні, згідно з листами вантажовідправників, для доукомплектування вантажів, приміром, на судно, що прибуло в порт і перебуває під завантаженням, вагони оперативно подаються будь-яким компаніям для швидкого завантаження судна. Це робиться для того, щоб не було скупчення заповнених зерном вагонів у портах, не виникало затримок із поверненням зерновозів», - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Українська зернова асоціація заявила, що "Укрзалізниця" не виконує заявки зернотрейдерів на поставки вагонів-зерновозів, що гальмує темпи експорту зерна, а також, згідно з наказом №35, віддає пріоритетне право на подачу зерновозів за додатковими заявками компанії «Хліб Інвестбуд».