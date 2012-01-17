Дата-центр ВОЛЯ в рамках акції пропонує сервери поліпшеної конфігурації

Дата-центр ВОЛЯ запустив десятому акцію з серії Limited Edition, згідно з якою абонентам дата-центру пропонуються на окремих тарифних планах сервери поліпшеної конфігурації з потужнішим процесором.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна Сігда.

За її даними, акції зміни торкнулися самих затребуваних тарифних планів. Зокрема, на тарифному плані «Старт» (вартість 299 грн./міс.) Пропонуються сервери з процесором Intel Atom замість стандартного сервера на базі VIA C3, на тарифному плані «Бізнес» (699 грн./міс.) Пропонується високопродуктивний сервер Intel Pentium Dual-Core E5400 замість стандартного сервера на базі Intel Atom. На тарифному плані «Профі» (999 грн./міс.) Абонентам пропонуються сервери з процесором Intel Xeon замість стандартного серверу Intel Pentium G6950. Акція діє до вичерпання партії акційних серверів.

Як зазначила керівник відділу корпоративних продажів ВОЛІ Ірина СТЕЛЬМАХ, дана акція, як і раніше, дозволить існуючим абонентам дата-центру оновити парк обладнання «без переходу на великі за ціною тарифи», а нові абоненти «отримають перевагу в апаратній частині тарифного плану без додаткових витрат зі свого бюджету».

Нагадаємо, що в грудні дата-центр ВОЛЯ запропонував унікальний тарифний план «VDS-Універсал» всього за 99 грн./міс., що передбачає надання мінімальної конфігурації віртуального сервера, з можливістю планомірного збільшення необхідної абоненту конфігурації за принципом конструктора тарифного плану. Ця пропозиція забезпечує абонентам гнучке рішення з доступним порогом входу, при цьому користувачі зможуть розвивати свої проекти, поступово нарощуючи конфігурацію сервера. Даний тарифний план особливо актуальний для початківців інтернет-проектів, для малого і середнього бізнесу та для тих компаній, які тільки виходять на ринок України.

Довідка УНІАН. Дата-центр ВОЛЯ - підрозділ компанії ВОЛЯ, який займається наданням хостингу серверів (апаратний хостинг, сollocation/колокейшн, виділений сервер (dedicated), віртуальний сервер (VPS, VDS)) - розміщенням серверів на спеціально обладнаному технічному майданчику і підключенням їх до мережі Інтернет .

ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, що надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в Інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру .