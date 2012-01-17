Залізниці у 2011 році оздоровили 4837 пасажирських вагонів

У 2011 році на вагоноремонтних заводах і депо Україні різними видами ремонту було оздоровлено 4837 пасажирських вагона.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця», зокрема, деповським ремонтом оздоровлено було 3456 вагонів. Вартість ремонту склала 7,5 тис. грн. за вагон.

Капітальним ремонт першого обсягу було оздоровлено 1,089 тис. вагонів. Вартість ремонту склала близько 159 тис. грн. за вагон.

Капітальним ремонтом другого обсягу було оздоровлено 235 вагонів. Вартість ремонту склала близько 685 тис. грн. за вагон.

Капітально-відновним ремонтом було оздоровлено 57 вагонів. Вартість ремонту склала від 4-6 млн. грн. за вагон.

Довідка УНІАН. Деповський ремонт вагона (ДП) - виконується раз на 2 роки або після 300 тис. км пробігу. Капітальний ремонт першого обсягу (КР-1) - виконується раз на 5 років, капітальний ремонт другого обсягу (КР-2) виконується після 20 років експлуатації вагона. Капітально-відновлювальний ремонт (КВР) виконується після 28 років експлуатації вагона.