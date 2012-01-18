У Тернополі з лютого громадський транспорт буде контролювати GPS-навігація

У Тернополі з лютого цього року мають намір ввести контроль руху громадського транспорту за допомогою GPS-навігації.

Як повідомив керівник групи з введення системи GPS-навігації на громадському транспорті Тернополя, директор КП «Тернопільміськелектротранс» Андрій МАСТЮХ, програма, яка відстежуватиме рух транспорту і виконувати аналітичну обробку даних щодо руху тролейбусів та автобусів на маршруті, буде запущена до кінця січня. Також зараз триває процес обладнання громадського транспорту міста GPS-навігаторами.

Як раніше повідомив міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ, зараз цими пристроями вже обладнано 30% громадського транспорту міста.

«Для комунальних перевізників ці пристрої ми купуємо за бюджетні гроші, приватники їх встановлюють за власні кошти. Їм ці пристрої також вигідні, адже вони можуть контролювати свого водія, щоб той не допустив самовільного з`їзду з маршруту», - зазначив С.НАДАЛ.

У свою чергу управління транспорту зможе контролювати чіткість виконання графіка перевізниками, завдяки чому планується розвантажити зупинки на годину пік, а також забезпечити повноцінне функціонування соціальних маршрутів.

«А ще жителі міста вдома або в офісі зможуть подивитися в інтернеті, де саме знаходиться той чи інший транспорт, який їм необхідний, і виходити з дому саме тоді, коли він буде наближатися до їх зупинки. Тобто людям не доведеться, скажімо, мерзнути зайвий раз», - сказав С.НАДАЛ.

За словами А.МАСТЮХА, програму, яка буде відслідковувати рух громадського транспорту, можна буде поєднати з бухгалтерською програмою «1С Бухгалтерія», яка дозволить автоматично нараховувати зарплату водіям та кондукторам за фактично відпрацьований час і кілометраж.

Як повідомляв УНІАН, у Кіровограді почалося випробування системи GPS-навігації на тролейбусах і автобусах великої місткості.