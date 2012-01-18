Автодорогу Новгород-Сіверський - Бирине перекрито через аварію на мосту через Десну
16:25, 18 січня 2012Транспорт/Звя'зок
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Через аварійну ситуацію на наплавному мосту через річку Десна 18 січня перекрито рух усіх видів транспорту на автомобільній дорозі місцевого значення О 251303 Новгород-Сіверський — Бирине у Чернігівській області.
Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, проїзд від Новгород-Сіверського до сіл Бирине, Підгірне, Прокопівна здійснюється через місто Шостка Сумської області.
Аварія на мосту виникла через різке наростання льодового навантаження, через що були розірвані стопорні канати і наплавний міст було знесено вниз за течією.
Ведуться відновлювальні роботи.
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