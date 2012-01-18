Автодорогу Новгород-Сіверський - Бирине перекрито через аварію на мосту через Десну

Через аварійну ситуацію на наплавному мосту через річку Десна 18 січня перекрито рух усіх видів транспорту на автомобільній дорозі місцевого значення О 251303 Новгород-Сіверський — Бирине у Чернігівській області.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, проїзд від Новгород-Сіверського до сіл Бирине, Підгірне, Прокопівна здійснюється через місто Шостка Сумської області.

Аварія на мосту виникла через різке наростання льодового навантаження, через що були розірвані стопорні канати і наплавний міст було знесено вниз за течією.

Ведуться відновлювальні роботи.