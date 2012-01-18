МАУ з 14 лютого відновить рейси за маршрутом «Харків-Київ»

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) відновить виконання рейсів за маршрутом «Харків - Київ (Бориспіль) - Харків».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізовує проекти до Євро-2012 у Харкові, виконання рейсів поновлюється з 14 лютого 2012 року.

На даний час уповноваженим авіаперевізником на вказаному напрямі є компанія «Аеросвіт», а польоти згідно з укладеною угодою виконує компанія «Дніпроавіа». Перевезення здійснюються щодня 3 рази на день повітряними судами Saab-340 і Embraer-145.

Авіакомпанія МАУ виконуватиме польоти у партнерстві з авіакомпаніями «АероСвіт» і «Авіалінії Антонова» щоденно, 3 рази на день, на повітряних судах «Ан-148» і «Boeing-737» з двома класами обслуговування - бізнес і економ. Вартість авіаквитків збережеться на колишньому рівні.

«Харків є одним з дуже перспективних напрямів внутрішніх авіаперевезень, - прокоментувала плани освоєння нового маршруту корпоративний прес-секретар авіакомпанії МАУ Євгенія САЦЬКА. - Додатковим чинником його привабливості є сучасна інфраструктура Міжнародного аеропорту «Харків», яка повністю задовольняє вимоги наших корпоративних стандартів. Пропускні можливості реконструйованих термінального і аеродромного комплексу дозволяють аеропорту обслуговувати не лише пасажирів з Харкова і Харківської області, а й з довколишніх регіонів - як українських, так і російських».

Нагадаємо, компанія «Міжнародні авіалінії України» 30 жовтня відкрила новий авіарейс за маршрутом Харків - Київ - Харків.

Проте через тиждень у зв`язку з введенням тимчасових обмежень по довжині злітно-посадочної смуги аеропорту «Харків» (з 9 листопада через проведення технічних робіт довжина злітно-посадочної смуги аеропорту була тимчасово скорочена до 1,5 тис. метрів) МАУ тимчасово припинила виконання регулярних рейсів між Харковом і Києвом до закінчення робіт на ЗПС харківського аеропорту.

Нова ЗПС Міжнародного аеропорту «Харків» прийняла перші рейси 29 листопада 2011 року.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти) - 191,3 млн. дол.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

Флот МАУ складається з 20 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія сполучає Україну з більш як 40 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД.