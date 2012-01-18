У період новорічних свят пасажири повернули 10% куплених квитків - ЛЗ

У період новорічних і різдвяних свят з 25 грудня 2011 року до 9 січня 2012 року пасажири щодоби повертали близько 10% придбаних залізничних квитків.

Про це повідомляє Львівська залізниця.

«У період пікових святкових перевезень на Львівській залізниці фіксували щодоби повернення квитків на рівні від 6 до 12%», - сказано в повідомленні ЛЗ, розміщеному на сайті підприємства.

ЛЗ відзначає, що повернення квитків дозволяло забезпечувати наявність вільних місць у потягах в святковий період.

Всього, за даними ЛЖД, з 25 грудня 2011 року до 9 січня 2012 в касах ЛЗ реалізували 287,847 тис. квитків. За той же період пасажири повернули 26,896 квитків, що становить 9,34%.

Максимальне повернення квитків було зафіксоване ЛЗ 29 грудня 2011 року, коли пасажири повернули 2,475 тис. куплених квитків (12,69%). 30 грудня квитки повернули 1916 пасажирів (10%), 31 грудня 2011 - 1168 пасажирів (9,61% куплених квитків), 1 січня 2012 року — 862 квитки (9,7% куплених цього дня квитків).

Перед Різдвом, 5 січня 2012 року, пасажири повернули в каси 8,7% квитків, 6 січня - 9,5% квитків.

Нагадаємо, що Південно-Західна залізниця повідомляла, що в передноворічні дні кияни масово повертали квитки на залізничні потяги. Зокрема, 30 грудня в каси залізничного вокзалу Київ-пасажирський повернули близько 2,5 тис. квитків, що в 4 рази перевищує середньодобову статистику, тому кількість вільних місць у потягах на популярні напрямки постійно зростає.