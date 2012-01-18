Середня зарплата залізничників на ЛЗ зросла до 3210 грн.
17:48, 18 січня 2012Транспорт/Звя'зок
0
Середня зарплата на Львівській залізниці (ЛЗ) у 2011 році зросла на 16,8% у порівнянні з 2010 роком - до 3210 грн.
Як повідомляє ЛЗ, на оплату праці залізничників разом із нарахуваннями єдиного соціального внеску ЛЗ спрямувала 3 млрд. грн., або 43% всіх витрат дороги.
Також ЛЗ повідомляє, що в 2012 році дорога планує збільшити зарплату на 19%.
Соціальні статті одержать фінансування на рівні 2011 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter