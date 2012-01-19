Кабмін передасть ВР на ратифікацію угоду з Марокко про морське торгове судноплавство

Кабінет міністрів України 18 січня 2012 року прийняв розпорядження про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Королівства Марокко про морське торгове судноплавство.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, вказана угода була підписана сторонами ще 7 грудня 2009 року в р. Рабат (Королівство Марокко).

Угоду підписано з метою врегулювання і розвитку взаємин між Україною і Марокко у сфері торгового судноплавства.

Угода передбачає взаємне визнання сторонами, зокрема, суднових документів, які підтверджують національну приналежність судів, та інших суднових документів, що видані або визнаються однією зі сторін.

Також визнаватимуться посвідчення особи моряка, видані відповідними компетентними органами сторін.

Крім того, такий же принцип діятиме і щодо питань нарахування портових зборів і податків.

Аналогічні зобов`язання відносно судів Королівства Марокко бере на себе й Україна.

Крім того, держави в рамках свого законодавства сприятимуть залученню власних судноплавних компаній та інших підприємств, що працюють у сфері морського торгового судноплавства, до розвитку всіх можливих форм співпраці, зокрема у сфері морської освіти, портових послуг, запобігання забрудненню морського середовища і рятування на морі.