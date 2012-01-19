Влада Києва обіцяє покращити умови праці робітників метрополітену і забезпечити житлом

Голова КМДА Олександр ПОПОВ пообіцяв суттєве покращення умов праці робітників столичного метрополітену.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, О.ПОПОВ зустрівся з трудовим колективом КП «Київський метрополітен» під час візиту на структурний підрозділ підприємства «Вагоноремонтний завод».

О.ПОПОВ наголосив на важливості покращення умов праці та соціального захисту працівників метро.

«У дуже непростий час, у складних економічних умовах ви виконуєте дуже важливу роботу для Києва та для всіх киян, і виконуєте її на дуже високому рівні. Це важка робота, і метрополітенівці мають отримувати достойну заробітну плату. Можу вас запевнити, керівництво міста чітко усвідомлює, що перспективи метрополітену – це перспективи розвитку. А отже і суттєвого покращення умов праці, і ми зробимо для цього усе можливе», – сказав голова КМДА.

Він дав доручення директору метрополітену у найкоротші терміни підготувати проект соціального пакету для працівників, який би у тому числі передбачав забезпечення житлом.

«Протягом 2011 року ми стабілізували економіку, і навіть маємо рекордні результати. Наприклад, вперше за останній період розвитку столиці було введено в експлуатацію 1 млн. 500 тис. квадратних метрів житла. Це один із дуже високих показників незалежного Києва. Ми дійсно маємо усі передумови та ресурси вже цього року приступити до будівництва житла для метрополітенівців. А це, я гадаю, може стати хорошим стимулом для ефективної роботи підприємства та його колективу», – зазначив О.ПОПОВ.

Водночас, голова КМДА підкреслив, що покращення умов оплати праці і соціального захисту працівників метрополітену відбуватиметься не за рахунок підвищення тарифів за проїзд, адже міська влада має твердий намір зберегти їх на існуючому рівні.

*** Київський метрополітен налічує 50 станцій із 3-ма пересадковими вузлами, загальна експлуатаційна довжина трьох діючих ліній складає 65,2 км. Наразі продовжуються роботи з будівництва дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії у Голосіївському районі, так зване метро на Теремки. У поточному році на цій лінії метро планується збудувати та ввести в експлуатацію дві станції «Іподром» та «Теремки».

Середньооблікова чисельність трудового колективу метрополітену за 2011 рік складає 7 тис. 770 працівників. Середньомісячна заробітна плата за 2011 рік складає 4 тис. 441 грн.

У структурі підприємства функціонують електродепо: «Дарниця», «Оболонь», «Харківське», «Вагоноремонтний завод». Крім того до складу метрополітену входять наступні структурні підрозділи: «Комерційна служба», «Служба руху», «Служба сигналізації», «Служба інформаційних технологій та зв’язку», «Ескалаторна служба», «Електромеханічна служба», «Служба колії тунельних споруд і будівель», «Служба електропостачання», «Служба матеріально-технічного забезпечення», «Служба соціального забезпечення», «Служба воєнізованої охорони», «Дирекція будівництва метрополітену».

У будні середньодобові перевезення пасажирів Київського метрополітену - майже 1,8 млн. чоловік, а перевезення за 2011 рік – 519 млн. пасажирів, у тому числі 390,6 млн. платних та 129,4 млн. пільгових категорій (близько 25% від загальної кількості перевезених пасажирів). В цілому питома вага перевезень Київським метрополітеном у загальному обсягу перевезень всіма видами комунального міського транспорту в 2011 році склала 55,7%.