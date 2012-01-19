ПЗ з початку лютого запустить перший вітчизняний швидкісний поїзд локомотивної тяги

Південна залізниця планує з першої декади лютого запустити на маршруті Київ-Харків перший вітчизняний швидкісний міжрегіональний поїзд локомотивної тяги.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»), поїзд, випробування якого пройшли 16 січня, сформовано з електровоза ЧС-7 № 185 електровозного депо Харків-«Жовтень», який пройшов відповідну модернізацію, й дев`яти дослідних зразків вагонів, виготовлених Крюківським вагонобудівним заводом.

Поїзд курсуватиме зі швидкістю 160 км/год.

У складі поїзда два вагони першого класу (по 64 місця), два вагони першого класу із салоном для VIP-пасажирів (по 52 місця плюс вісім місць для VIP-пасажирів), три вагони другого класу (по 94 місця), один вагон другого класу, пристосований для перевезення пасажирів в інвалідних візках (82 місця і два місця для інвалідів), один вагон третього класу (112 місць).

Загальна кількість місць у поїзді - 726.

Довідка УНІАН. Крюківський вагонобудівний завод у середині 2011 року отримав замовлення від «Укрзалізниці» на виготовлення двох міжрегіональних поїздів локомотивної тяги.

Крім того, в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним із компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року, купуються 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation.