Білоруська залізниця завершила першу чергу реконструкції будівлі вокзалу Гродно

Мінськ. У кінця грудня 2011 року була завершена перша черга реконструкції будівлі залізничного вокзалу станції Гродно в Білорусі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Білоруської залізниці.

Під час проведення реконструкції було оновлено адміністративно-побутове приміщення, в якому розташовані адміністрація станції, кімнати відпочинку для пасажирів, приміщення різних допоміжних служб.

«Було проведене часткове перепланування всіх трьох поверхів, у тому числі на зміну трьом- і чотиримісним кімнатам відпочинку зробили комфортніші кімнати, розраховані на одне та два місця. Замінено системи водопостачання, електропостачання та ін. Також проведена теплова реабілітація будівлі - утеплений його фасад, замінено вікна та двері». - розповіли на БЗ.

Реконструкцію будівлі вокзалу станції Гродно планують повністю завершити цього року. Під час другої черги реконструкції буде оновлена сама будівля вокзалу - приміщення залізничних кас, зал очікування, приміщення митних і прикордонних служб та інші об`єкти.

Довідка УНІАН. Вокзальний комплекс станції Гродно - один із найбільших на Білоруській залізниці. Щорічно з вокзалу відправляється більше 1 млн. пасажирів.