До Мінська зі Швейцарії прибув третій електропоїзд для регіональних ліній Білоруської залізниці

Мінськ. Третій електропоїзд для регіональних ліній (ЕПР) проходить передексплутаційну підготовку в моторвагонному депо Мінську. Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Білоруської залізниці.

«На сьогодні фахівці виконують настройку систем діагностики, безпеки, перевіряють електрообладнання і проводять інші роботи», - пояснили в прес-службі.

Як відзначили в прес-службі БЗ, в Бусснанге (Швейцарія) готується до заводського приймання четвертий ЕПР для Білоруської залізниці. Планується, що воно відбудеться на початку лютого.

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Довідка УНІАН.Білоруська залізниця уклала контракт з компанією «Stadler Bussnang AG» на виготовлення 10 сучасних електропоїздів для нового формату пасажирських перевезень. 6 моторвагонних потягів вже доставлено до Білорусі. У першому півріччі 2012 року прибудуть інші 4 електропоїзди: 3 - для міських ліній і 1 - для регіональних.