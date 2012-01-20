«Авіастар» має намір до 2020 року виготовити 10 нових Ан-124 «Руслан» і десятки Іл-476

Москва. ЗАТ "АВІАСТАР-СП", один з найбільших виробників авіаційної техніки в Росії і країнах СНД, планує виготовити до 2020 року близько 10 нових літаків Ан-124 «Руслан» і десятки вантажних Іл-476.

Про це журналістам в Ульяновську повідомив віце-прем`єр-міністр РФ з питань ВПК Дмитро РОГОЗІН, передає РІА "Новини".

«Існує великий парк літаків «Руслан», які буде відремонтовано і модернізовано до 2020 року, а також збудовано до 10 нових літаків», - сказав Д.Рогозін під час відвідин сьогодні «АВІАСТАР-СП».

Крім того, він відзначив, що на цьому підприємстві також до 2020 року планується випустити декілька десятків вантажних Іл-476.

За словами Д.Рогозіна, таким чином, підприємство виходить на стабільне серійне виробництво літаків і постачання їх як для цивільної, так і для військової авіації. На його думку, це дозволить модернізувати виробництво підприємства і вийти на стабільне збільшення зарплат його працівників.

ЗАТ «АВІАСТАР-СП» випускає середньомагістральний літак Ту-204 різних модифікацій, а також виконує технічне обслуговування і ремонт лайнерів Ан-124 «Руслан».

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2011 року Сергій ІВАНОВ, який тоді обіймав посаду віце-прем`єра з ВПК (зараз призначений главою Адміністрації президента РФ) заявив газеті «Ведомости», що відновлення виробництва транспортних літаків Ан-124 «Руслан» відбудеться нескоро і замовникам доведеться чекати ще не один рік.

«Що стосується відновлення, то на сьогоднішній день поки нічого не готово. Ми від цих планів не відмовляємося, але говоримо, що це займе тривалий проміжок часу, оскільки спочатку повинні бути виконані декілька умов», - сказав С.Іванов. Одна з них - отримання твердого замовлення, як мінімум на 60 літаків. Саме такий портфель замовлень необхідно сформувати для окупності цього проекту, вважає він.

За словами С.Іванова, вартість кожної машини становить не менш як 300 млн. дол., що звужує коло потенційних покупців. «Поки немає такого замовлення, розгортати виробництво безглуздо», - впевнений він.

29 квітня 2011 р. посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО за підсумками робочої поїздки в Ульяновськ (РФ) заявив, що пакет замовлень на літак Ан-124 «Руслан» становить 56 одиниць.

16 серпня в ході авіасалону «МАКС-2011» заступник генерального конструктора ГП «Антонов» Олег БОГДАНОВ заявив, що керівництво «Об`єднаної авіабудівної корпорації» Росії гальмує розвиток спільних проектів у сфері авіації – випуск пасажирського літака Ан-148 і транспортних Ан-124 і Ан-70.

Зокрема, він підкреслив, що технологічні можливості дозволяють відновити виробництво Ан-124 і налагодити виробництво Ан-70 в Ульяновську вже у 2014 році, проте керівництво російської «ОАК» наполягає на перенесенні старту виробництва на 2016 рік.

Також 16 серпня президент «ОАК» Росії Михайло ПОГОСЯН повідомив, що Міністерство оборони Росії має намір купити 10 літаків Ан-124 «Руслан».

Довідка УНІАН. Російсько-український транспортний літак "Руслан" - найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки будували в Ульяновську і Києві. У 2004 році виробництво припинили.