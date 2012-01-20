Залізниці України в грудні збільшили перевезення вантажів на 20%

Залізниці України в грудні 2011 року збільшили перевезення вантажів на 19,7% в порівнянні з груднем 2010 року — до 41,23 млн. тонн.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, зокрема, в грудні 2011 року у внутрішньому сполученні обсяги перевезень виросли на 4,46% в порівнянні з груднем 2010 року — до 20,97 млн. тонн, обсяги експортних перевезень зросли на 22,53% - до 12,94 млн. тонн, обсяги імпортних перевезень збільшилися на 13,48% - до 3,2 млн. тонн, обсяги транзиту зменшилися на 0,21% - до 4,15 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Залізниці України в січні-грудні 2011 року, за даними Держстату, збільшили перевезення вантажів на 8,2% у порівнянні 2010 роком - до 468,1 млн. тонн, зокрема відправка вантажів зросла на 8,6%.

У 2011 році Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця) купила 460 нових вантажних напіввагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Інвентарний парк напіввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. напіввагонів, з них у неробочому стані перебуває приблизно 10,5 тис. од. Близько 7 тис. од. вантажного рухомого складу перебуває на території країн СНД. Крім того, 32 тис. напіввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.