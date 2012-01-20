НКРЗІ створить консультативні і дорадчі органи

На черговому засіданні Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (НКРЗІ), ухвалено рішення про створення консультативних і дорадчих органів НКРЗІ: Науково-технічної ради, науково-експертної ради і Громадської ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗІ.

Таке рішення ухвалене відповідно до Положення про НКРЗІ, затверджене Указом Президента України, і Регламенту Комісії з метою забезпечення ефективної роботи НКРЗІ і залучення інститутів громадянського суспільства до проведення регулярних консультацій щодо регуляції сфери інфокомунікацій.

Діяльність консультативних і дорадчих органів Комісія вбачає у забезпеченні ефективного діалогу з представниками бізнес-кіл, користувачами послуг, громадськими об`єднаннями, науковцями, засобами масової інформації тощо, і впровадженні дієвого зворотного зв`язку.

Згідно з повідомленням, до складу науково-експертної ради і Науково-технічної ради НКРЗІ ввійдутьнауковці, експерти, консультанти і представники громадськості.

Комісія ухвалила рішення звернутися до голови Громадської ради при регуляторі, якій раніше діяв в галузі зв`язку - Національної комісії з питань регулювання зв`язку Андрія ДРОНЮКА з пропозицією щодо формування ініціативної групи зі створення Громадської ради при НКРЗІ.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2011 року Президент України ухвалив рішення про ліквідацію НКРЗ (Указ Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1065/1065) і утворення нового органу регулювання в галузі зв`язку – НКРЗІ (Указ Президента України №1067/2011 від 23 листопада 2011 року).