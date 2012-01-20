У доменному просторі .UA сьогодні було видалено 9% кирилічних доменів

У доменному просторі .UA сьогодні було видалено 9%, або 1715 кирилічних доменів

Про це УНІАН повідомили в компанії «Хостмастер». Причина видалення - реєстранти доменів не продовжили їх реєстрацію.

Усі вказані доменні імена були зареєстровані 21 грудня 2010 року строком на 1 рік. Після закінчення вказаного періоду їх було переведено у "заморожений" стан. У цьому стані домени не працюють, проте реєстрант зберігає впродовж 30 діб переважне право на продовження реєстрації.

Найбільша кількість доменних імен видалена у публічних доменах com.ua (1324 штук, або 12% їх загальної кількості) і в домені kiev.ua (391, або 10%).

Можливість зареєструвати доменні імена рідною мовою з`явилася в доменах com.ua і kiev.ua у жовтні 2010 року. Спочатку реєстрація була дозволена тільки для власників торгових марок. З 21 грудня було відкрито вільну реєстрацію доменів для всіх охочих, і цього дня було зареєстровано більш ніж три тисячі кирилічних доменів.

Загалом у домені .UA зареєстровано 625 тис. доменних імен, з яких 4% - кирилічні.

Довідка УНІАН. ТОВ «Хостмастер» створене в 2001 році адміністраторами домена першого рівня .UA і публічних доменів другого рівня *.UA. Всі засновники володіють рівними частками у статутному фонді підприємства.

«Хостмастер» є спеціалізованим підприємством і веде діяльність єдиного виду - надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домена .UA і публічних доменів у ньому.