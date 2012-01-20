Кількість користувачів інтернету у світі зросла до 2,1 млрд. осіб

Кількість користувачів інтернету у світі збільшилася в 2011 році до 2,1 млрд. осіб.

Про це сказано в результатах дослідження компанії Royal Pingdom, опублікованих на сайті компанії.

Згідно з дослідженням компанії, в 2010 році (станом на червень 2010 року) число користувачів інтернету в світі становило 1,97 млрд. осіб.

Найбільш обширна аудиторія інтернету припадає на азіатський регіон – число користувачів інтернету за підсумками 2011 року становило тут більш ніж 922 млн., або 44% загальної кількості користувачів інтернету в світі. Понад 476 млн. користувачів інтернету (23% загальної кількості) налічується у європейських країнах, 271 млн. (13%) – у Північній Америці, 216 млн. (10%) – у Південній Америці і майже 119 млн. (6%) – в Африці.

При цьому лідером за кількістю користувачів інтернету серед окремих країн є Китай, де їх число перевищує 485 мільйонів осіб.

Число веб-сайтів в інтернеті на кінець 2011 року становило понад 555 мільйонів, при цьому кількість сайтів у 2011 році зросла на 300 млн.

Серед соціальних мереж лідером у 2011 році за числом користувачів був Facebook з більш ніж 800 млн. користувачів, при цьому в 2011 році у мережі з`явилося 200 млн. нових користувачів. Число зареєстрованих акаунтів у мережі Twitter за підсумками 2011 року становило 225 млн. осіб.

Читайте також: Керівники українських ЗМІ: Інтернет скоро витіснить щоденні газети

Як повідомляв УНІАН, кількість абонентів інтернету в Україні за підсумками 3-го кварталу 2011 року, за даними Держстату сягнула майже 3,82 млн. чол., за даними iKS-Consulting – 5,6 млн. осіб.