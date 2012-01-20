Вантажні перевезення у вантажних піввагонах подорожчають на 30%

Перевезення вантажів у піввагонах під час реорганізації системи вантажних перевезень в Україні подорожчають на 30%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу щодо перспектив експорту зерна і продуктів його переробки в Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП) повідомив заступник начальника головного управління перевезень Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця») Петро ЛИМАРЧУК. «Перевезення у власному рухомому складі дорожче, ніж в інвентарному. Вагони переводяться у власність державних компаній. За тарифами - те, що перевозитиметься у піввагонах, коефіцієнт становитиме 1,3 поки що, на першому етапі», - сказав він.

Водночас, за словами П.ЛИМАРЧУКА, на сьогоднішній день тариф на перевезення зерна не змінився.

«Щодо зерновозів, поки що нічого, немає змін», - сказав він.

П.ЛИМАРЧУК не повідомив про зміни в інших тарифах на перевезення вантажів.

Він також відзначив, що реорганізація системи вантажних перевезень залізницею передбачає передачу вагонів у власність створеним державним вантажним компаніям.

За словами президента Української зернової асоціації (УЗА) Володимира КЛИМЕНКА, на сьогоднішній день залізниці підвищили тарифи на перевезення борошна на 30% - до 80 доларів за 1 тонну.

Довідка УНІАН. Реорганізація вантажних перевезень передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів буде передано на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагону» перебуватимуть окатишовози.

Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів, із них у неробочому стані приблизно 10,5 тис. од. Близько 7 тис. од. вантажного рухомого складу перебуває на території країн СНД. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

Залізниці України в січні-грудні 2011 року збільшили перевезення вантажів на 8,2% порівняно з 2010 роком - до 468,1 млн. тонн, зокрема відправлення вантажів зросло на 8,6%.