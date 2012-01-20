Великі вантажовідправники можуть вирішити проблему дефіциту вагонів – УЗ

Великі вантажовідправники можуть вирішити проблему дефіциту вантажних вагонів-зерновозів шляхом інвестування у створення власних вагонних парків.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив заступник начальника Головного управління перевезень Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця») Петро ЛИМАРЧУК під час круглого столу про перспективи експорту зерна і продуктів його переробки в Українському союзі промисловців і підприємців.

«Настала необхідність підключити приватний капітал до придбання зерновозів. Якщо ви хочете бути більш самостійними, чом би не купити (вантажні вагони - УНІАН), чому сподіватися лише на «Укрзалізницю», - сказав він.

Коментуючи заяви Української зернової асоціації про преференції окремим компаніям в перевезеннях зерна, П.ЛИМАРЧУК відзначив, що "Укрзалізниця" не створює преференцій вантажовідправникам, забезпечуючи всі подані вчасно заявки рівною мірою, тому заяви операторів ринку про преференції окремим компаніям є проявом конкурентної боротьби на ринку зерна.

Зокрема, за словами П.ЛИМАРЧУКА, наказ про подачу вагонів компанії «Хліб Інвестбуд» був викликаний необхідністю в оперативному порядку довантажити суднову партію.

«Ми дали оперативний наказ, щоб довантажити суднові партії, тепер ми будемо вимушені відмінити його, і нікому не даватимемо. Ми будемо всім відмовляти, тому що це трактується як преференції й завтра прийдуть інші компанії та поскаржаться на операторів, які можуть довантажити вантажну партію. Це проблема конкуренції між трейдерами», - сказав він.

Водночас, П.ЛИМАРЧУК відзначив, що своєчасність завантаження залежить від своєчасності подачі заявок на вагони.

Зокрема, за його словами, трейдери подають заявки на зерновози у міру закупівель зерна, не плануючи обсягів закупівлі наперед.

Нагадаємо, що Українська зернова асоціація (УЗА) заявила, що "Укрзалізниця" не виконує заявки з подачі зерновозів, при цьому надаючи деяким компаніям пріоритетне право на подачу зерновозів за додатковими заявками. Зокрема, згідно з оперативним наказом №35, вагони повинні виділятися в першу чергу компанії «Хліб Інвестбуд».