«Бориспіль» ввів обмеження на прибуття і відправлення літаків через погодні умови

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» ввів обмеження на прибуття і відправлення повітряних суден через складні погодні умови.

Як повідомляє Мінінфраструктури, зараз для прибуття-відправлення літаків дозволено задіювати лише злітно-посадочну смугу № 1.

Технологічно аеропорт «Бориспіль» не має можливості обслуговувати більш як 12 повітряних суден, отже, їх обслуговування відбувається по черзі.

На аеродромі аеропорту для забезпечення штатної роботи і відправлення рейсів згідно з розкладом ведеться прибирання снігу зі злітно-посадочних смуг, перонів, під`їзних шляхів, розчищаються вогні світлосигнального обладнання.

Для снігоприбиральних робіт задіяно більш як 20 одиниць техніки. Для запобігання ожеледі здійснюється обробка злітно-посадочних смуг, паралельно відповідно до чинних стандартів перед вильотом здійснюється обробка повітряних суден проти обмерзання.

Мініфраструктури просить усіх пасажирів стежити за інформацією про час прильоту-відльоту літаків на он-лайн табло аеропорту і звертатися за додатковими даними до представництва авіакомпанії і довідкової служби аеропорту «Бориспіль».

Довідка УНІАН. За даними Гідрометцентру, 20 січня на території Києва і Київської області випадають опади, завірюха, пориви вітру до 15-20 м/с; по Києву і області оголошено штормове попередження.