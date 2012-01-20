«Альтком» завершив будівництво терміналу міжнародного аеропорту «Донецьк»

Група «Альтком» в рамках реконструкції аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» завершила будівництво терміналу пропускною спроможністю до 3 тис. чоловік на час.

Як йдеться в повідомленні компанії, переданому УНІАН, у будівлі нового терміналу почалося навчання персоналу і пусконалагоджувальні роботи на технологічному устаткуванні.

“Будівельні роботи в основних зонах терміналу завершено”, - повідомив заступник директора з виробництва компанії «Альтком» Сергій КУПРІН.

За його словами, основні служби експлуатації аеропорту почали навчання в новій будівлі терміналу.

«На початку лютого 2012 р. німецькими фахівцями компанії ORAT почнеться тестування аеропорту в комплексі з основним навчанням персоналу на повністю змонтованому і відлагодженому устаткуванні», - сказав С.КУПРІН.

Довідка УНІАН. Проект реконструкції комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Донецьк» передбачає будівництво злітно-посадкової смуги, перонів, аеродромно-диспетчерської вежі, а також зведення нового терміналу і реконструкцію старого.

До комплексу нового терміналу входить естакада, багаторівневий паркінг і автостанція.

Фінансово-промислова група «Альтком» створена в 2000 році. Засновниками групи є Олександр ТЕСЛЕНКО і Сергій ПАВЛІЧЕВ. Компанія займається видобутком, виготовленням і переробкою будівельної сировини і матеріалів, проектуванням, промисловим і цивільним будівництвом, а також будівництвом автодоріг. До групи входять підприємства «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Інвест-буд», «Альтком-Трансмеханізація», «Альтцем» і «Дорожнє будівництво «Альтком».

Окрім реконструкції міжнародного аеропорту «Донецьк», ФПГ «Альтком» також веде роботи з реконструкції ВПП аеропорту «Львів».