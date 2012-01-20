Реконструкцію мосту Патона у Києві обіцяють завершити у березні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Георгій ГЛІНСЬКИЙ. За його інформацією, спершу після реконструкції відкриється прямий рух з мосту Патона до бульвару Дружби народів, потім буде влаштовано лівосторонній з’їзд з Видубичів до бульвару Дружби народів і прямо, а далі буде повністю завершено реконструкцію мосту з естакадою на правому березі Дніпра.

Як сказав Г.ГЛІНСЬКИЙ, вздовж набережної Дніпра зараз зводиться естакада із в’їздом на Паркову алею. «Тобто, транспорт з боку Видубичів буде виїжджати на естакаду та у другому рівні - на Наддніпрянське шосе і виходити на Паркову алею у районі перехрестя. Це також планується у березні завершити», - сказав керівник корпорації.

За його словами, згідно з розрахунками, реконструкція мосту Патона і введення у дію нової естакади збільшить щонайменше удвічі пропускну спроможність транспортної розв’язки. «І ця заторова ситуація, яка виникає і яка посилилася з будівництвом Дарницького мосту, вона буде ліквідована», - запевнив Г.ГЛІНСЬКИЙ.

Сьогодні хід реконструкції мосту Патона перевірив голова КМДА Олександр ПОПОВ. За його даними, вартість об’єкту становить близько 280 млн. грн.

Також сьогодні керівник КМДА відвідав відремонтований пішохідний міст на Труханів острів. О.ПОПОВ повідомив, що вартість виконаних робіт становить близько 12 млн. грн. Влада розраховує, що таке оновлення мосту дозволить продовжити його безпроблемне використання на найближчі 15 років.

За інформацією Г.ГЛІНСЬКОГО, востаннє пішохідний міст ремонтували у 1976 році, а побудований він у 1957 році. Зараз, під час ремонту, було змінено покриття мосту з використанням новітніх технологій і здійснено захист металевих конструкцій також за сучасними технологіями.

«І на сьогодні ми за 12 млн. маємо повністю відремонтований пішохідний міст, на якому ще навесні ми будемо виконувати роботи з підсвітки, щоб він дуже гарно й естетично виглядав», - повідомив Г.ГЛІНСЬКИЙ.