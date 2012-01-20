«Бориспіль» зняв усі обмеження на прийом-відправлення повітряних суден
18:04, 20 січня 2012Транспорт/Звя'зок
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Міжнародний аеропорт «Бориспіль» зняв всі обмеження на прийом-відправлення повітряних суден, введені через несприятливі погодні умови.
Як йдеться в повідомленні аеропорту, з 14.30 за київським часом було знято обмеження на відправлення повітряних суден, з 16.08 скасовано обмеження на прийом усіх видів повітряних суден.
На даний момент діють обидві злітно-посадкові смуги. Коефіцієнт зчеплення підтримується в межах норми.
На аеродромі аеропорту триває прибирання снігу зі злітно-посадкових смуг, перонів, під`їзних шляхів, розчищаються вогні світлосигнального устаткування, здійснюється антиобмерзальна обробка злітно-посадкових смуг.
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