«Бориспіль» зняв усі обмеження на прийом-відправлення повітряних суден

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» зняв всі обмеження на прийом-відправлення повітряних суден, введені через несприятливі погодні умови.

Як йдеться в повідомленні аеропорту, з 14.30 за київським часом було знято обмеження на відправлення повітряних суден, з 16.08 скасовано обмеження на прийом усіх видів повітряних суден.

На даний момент діють обидві злітно-посадкові смуги. Коефіцієнт зчеплення підтримується в межах норми.

На аеродромі аеропорту триває прибирання снігу зі злітно-посадкових смуг, перонів, під`їзних шляхів, розчищаються вогні світлосигнального устаткування, здійснюється антиобмерзальна обробка злітно-посадкових смуг.