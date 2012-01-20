МАУ відкриває маршрути з Києва до Марселя, Ліона і Ніцци

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» з середини січня 2012 року у рамках розширення код-шерінгової угоди про спільну експлуатацію повітряних ліній з авіакомпанією Air France відкриває рейси з Києва до Марселя, Ліона і Ніцци (Франція).

Як зазначається у повідомленні компанії, вартість перельоту в обидва кінці в економ-класі з урахуванням усіх зборів становить на рейсі Київ – Ліон 407 доларів, Київ – Марсель - 402 долари і Київ – Ніцца - 380 доларів.

На даний час МАУ має код-шерінгові договори з 16 авіакомпаніями.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

Флот МАУ складається з 23 літаків: 20 літаків «Боїнг 737», 1 літака «Фоккер-50» і 2 регіональних літаків Ан-148.

Авіакомпанія сполучає Україну з більш ніж 40 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД.