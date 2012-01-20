Столичних автоперевізників перевірятимуть щодня до 1 травня

Діяльність автомобільних перевізників, які надають послуги з перевезення пасажирів із стихійних зупинок, перевірятиметься щодня - до 1 травня 2012 року.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, при цьому особлива увага приділятиметься контролю автоперевізників Києва на одеському напрямку на автостанції «Південна» і на прилеглих станціях метро.

Таке рішення було прийняте за підсумками засідання міжвідомчої наради з врегулювання ситуації з питань стихійних місць відправлення автобусів і нелегальних перевезень у Києві, яка відбулася в Мінінфраструктури за участю представників міністерства, Генпрокуратури, МВС, Державтоінспекції, Державної податкової служби, Київської облдержадміністрації і Київської міськдержадміністрації, Київської територіальної держінспекції праці.