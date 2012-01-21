Роботу комісії з розслідування Смоленської трагедії не відновлюватимуть

Варшава. Голова уряду Польщі Дональд ТУСК вирішив не відновлювати роботу цивільної комісії з розслідування причин Смоленської авіакатастрофи через оприлюднення на початку цього тижня нових записів із кабіни пілотів літака Ту-154.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Польщі, про це повідомив прес-секретар уряду Павел ГРАСЬ після зустрічі Д.ТУСКА із членами комісії, яка більше року вивчала причини цієї авіакатастрофи.

"Згідно з однаковою думкою усіх учасників зустрічі, на сьогодні немає жодних підстав для того, аби відновлювати роботу комісії МІЛЛЕРА (колишнього міністра внутрішніх справ МВС Польщі)", - сказав П.ГРАСЬ.

За словами прес-секретаря, стенограма розмов у кабіні пілотів, яку підготував Краківський інститут судових експертиз, не ставить під сумнів причини та обставини Смоленської авіакатастрофи, яка забрала життя майже сотні польських високопосадовців на чолі з Президентом Лехом Качинським.

"Інструменти, які має у своєму розпорядженні Центральна криміналістична лабораторія (яка теж проводила розшифровку записів розмов у кабіні пілотів із «чорної скриньки» Ту-154 - УНІАН), трохи відрідзняються від того, що має Краківський інститут, і власне, через це можуть виникати розбіжності (у розшифровках)", - сказав П.ГРАСЬ.

Він додав, що експертизи доповнюють одна одну, зауваживши, що для голови уряду найголовнішою була думка членів комісії.

Як повідомляв УНІАН, представники найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" на початку цього тижня заявили про необхідність відновити розслідування причин Смоленської авіакатастрофи після того, як військова прокуратура надала розшифровки розмов у кабіні пілотів, підготовлені Краківським інститутом судових експертиз.

Експерти інституту, які розшифровували "чорну скриньку" Ту-154, не знайшли підтверджень, що в кабіні пілотів знаходився генерал Анджей Блазік, якого МАК звинуватив у тиску на пілотів, аби вони посадили літак "за будь-яку ціну".

Наприкінці липня 2011 року польська урядова комісія у своєму остаточному звіті назвала головною причиною Смоленської катастрофи, внаслідок якої у 2010 році загинули 96 громадян Польщі, у тому числі Президент Лех Качинський, помилки пілотів, які у кінцевій фазі польоту користувалися радіо, а не барометричним висотоміром, і намагалися відійти на друге коло в автоматичному режимі, що було неможливим у Смоленську через відсутність системи ILS.