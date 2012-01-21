У ДТП в Білорусі постраждав громадянин України

20 січня ц.р. на автошляху Брест – Мінськ (Брестська область Білорусі) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю українського автомобіля, в якому перебували троє громадян України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Бресті.

За даними Генконсульства, унаслідок ДТП один громадянин України отримав травми середнього ступеня тяжкості та був госпіталізований, інші двоє українців повернулись на Батьківщину.

Справа перебуває на особливому контролі в Генеральному консульстві України в Бресті.