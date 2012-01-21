У центрі Риги зіткнулися автомобілі президента й спікера сейму

У центрі Риги зіткнулися автомобілі президента Латвії Андріса БЕРЗІНЬША і спікера сейму Солвіти АБОЛТІНІ, передає "Лента.ру" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Інцидент стався біля пам`ятника Свободи, куди глави держави і парламенту прибули, щоб покласти квіти на честь зведення барикад у 1991 році. За одними даними, у момент зіткнення і А.БЕРЗІНЬШ, і С.АБОЛТІНІ вже вийшли з машин, за іншими - спікер ще залишалася в автомобілі.

Політики не постраждали, проте їхні машини зазнали пошкоджень. Зокрема, в автомобіля спікера пошкоджено бампер, його довелося відправити у ремонт.

Після ДТП було складено протокол згоди, порядок виплати страхових сум з`ясується найближчим часом. У ДТП винен представник Військової поліції, автомобіль якого зачепив машину С.АБОЛТІНІ.

Остання аварія за участю вищих посадовців у Латвії сталася в 2008 році. Тоді службовий автомобіль Іварса ГОДМАНІСА, який був на той час прем`єр-міністром, зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом.